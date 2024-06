Jan Vertonghen wil wat duidelijk maken over de opstelling tegen Slovakije: "Die combinatie werkte goed"

Domenico Tedesco pakte tegen Slovakije uit met enkele verrassingen in de basiself. We vroegen Jan Vertonghen of de coach overleg pleegt met de ervaren spelers zoals Vertonghen, Lukaku en De Bruyne.

De bondscoach had wel enkele verrassingen in petto tegen Slovakije. Zo posteerde hij onder meer tegen alle verwachting in Yannick Carrasco op de linksachter en bleef Maxim De Cuyper op de bank.

"Voor ons was dat natuurlijk geen verrassing", lacht Jan Vertonghen. Hij benadrukt dat de coach de beslissingen neemt. "Onze coach is communicatief heel sterk, maar hij neemt natuurlijk zelf de beslissingen."

"Dat doe ik in ieder geval niet en het lijkt me sterk dat hij dat Romelu of Kevin laat doen. De coach staat wel open voor tactische suggesties van de spelers en het wordt aangemoedigd om daar open over te zijn, maar hij neemt de beslissingen."

Problemen werden niet bij Carrasco gecreëerd

Jan Vertonghen liet enkele keren optekenen dat hij vond dat de defensie goed stond en dat Debast, Faes en Carrasco een goede partij speelden. "Als je spreekt over de opstelling tegen Slovakije, het was niet bij Yannick Carrasco op links dat de problemen gecreëerd werden."

"Dat is de keuze geweest en daar is veel over gezegd, maar daar lag niet het probleem. De combinatie met Zeno Debast werkte goed qua druk zetten. Ik vind dat ze het goed hebben gedaan."