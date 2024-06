📷 OFFICIEEL Thomas Buffel gaat opnieuw aan de slag bij Belgische club

Thomas Buffel wordt volgend seizoen de nieuwe coach van Jong Genk. Dat heeft KRC Genk bekendgemaakt via zijn officiƫle kanalen.

Met 388 caps topt Buffel als oud-speler nog steeds het lijstje met de meeste wedstrijden ooit voor KRC Genk. Als coach verdiende hij later zijn strepen als assistent van Yves Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge en als assistent coach van de Belgische U19 en U23. Van die laatste groep neemt hij nu afscheid om het roer bij Jong Genk over te nemen. Buffel tekent een contract voor onbepaalde duur.

“Als Genks recordhouder qua aantal caps hoeft het geen betoog dat Thomas een rasechte Genkie is. Om bij Jong Genk de continuïteit richting de toekomst te bewaren, was dat voor ons een belangrijke vereiste in de zoektocht naar een nieuwe coach. Als assistent-coach bij verschillende nationale jeugdploegen neemt hij daarnaast ook een stevige rugzak aan ervaring mee in het begeleiden van jonge talenten”, vat Stijn Haeldermans, technisch coördinator bij Jong Genk, de keuze voor Buffel samen.

Bij Jong Genk krijgt Buffel een jonge getalenteerde groep onder zijn hoede. De doelstelling blijft dezelfde als de afgelopen twee seizoenen. De ontwikkeling van de spelers primeert op het klassement. Een visie waar de voormalige winger van KRC zich perfect in kan vinden.

“Toen KRC Genk mij het aanbod deed om de coaching van Jong Genk over te nemen, heb ik geen seconde getwijfeld. Als speler heb ik prachtige momenten beleefd op deze club. Bij de Belgische voetbalbond heb ik vervolgens heel wat ervaring opgedaan in de begeleiding van jonge talenten. Daarvoor wil iedereen bij de voetbalbond bedanken", zegt Buffel zelf.

"Bij Jong Genk wil ik verdergaan in die ingeslagen weg. De Genkse jeugdopleiding bulkt van de jonge talenten. Die wil ik verder klaarstomen in de Challenger Pro League zodat ze vervolgens de stap richting de eerste ploeg kunnen zetten”, aldus de kersverse coach van Jong Genk.