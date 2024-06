Rode Duivels boeken triest record en daar heeft ook Tedesco wat over te zeggen

De Rode Duivels verloren hun eerste wedstrijd op het EK met 0-1 van Slovakije. Daarmee hebben de Belgen ook meteen een triest record geboekt. Nooit was het verschil tussen twee landen op de FIFA-ranking groter in de negatieve zin.

De Rode Duivels staan momenteel derde op de FIFA-ranking, terwijl Slovakije pas op plaats 48 staat. De kloof tussen beide landen is dus 45 plaatsen, én toch wonnen de Slovaken met 1-0 van onze Belgen: een enorme verrassing.

Meer zelfs: in de geschiedenis van het Europees kampioenschap is het nog nooit gebeurd dat een land dat zoveel plaatsen lager stond op de FIFA-ranking alsnog de drie punten wist te pakken tegen de grote favoriet.

© photonews

"De ranking is niet belangrijk. Dit soort teams vechten elke minuut voor elk meter. En dat hebben wij vandaag ook gedaan. Het was echt niet zo slecht, maar we hebben wel verloren", aldus Domenico Tedesco in een reactie.

Tedesco vindt dat de ranking niets uitmaakt

"Slovakije is niet zo slecht als de ranking zegt, dus dan maakt de ranking geen sikkepit uit." Neen, in het voetbal zijn er geen slechte ploegen meer en het gaat ook over werkkracht en drive. Dat bleek ook nog eens op maandagavond.

Aan de Rode Duivels om zaterdag wél te winnen van Roemenië. Dat is het nummer 46 op de FIFA-ranking, voor wat het waard is. Dan opnieuw onderuit gaan zou pas helemaal nefast zijn voor de feestvreugde op dit EK.