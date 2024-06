Verrassing van formaat: Club Brugge haalt sleutelpion weg bij... Triatlon Vlaanderen

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Tim Moriau, technisch directeur topsport bij Triatlon Vlaanderen, heeft vlak voor de Olympische Spelen aangekondigd zijn functie neer te leggen vanwege een "plotselinge grote kans". Deze kans blijkt een positie bij Club Brugge te zijn.

Dit onverwachte vertrek komt als een verrassing voor de triatlonfederatie, die nog werk voor hem had liggen binnen de topsport. Moriau heeft een uitgebreide ervaring in de Belgische sportwereld. Hij begon zijn carrière in de atletiek, waar hij de eerste Belgische commerciële loopploeg, Runners'Lab Athletics Team, oprichtte en onder andere afstandsloper Isaac Kimeli begeleidde.

Eind 2020 werd hij topsportmanager bij de Vlaamse turnfederatie om daar orde op zaken te stellen na schandalen over verbale en mentale intimidatie. In juni 2022 stapte hij over naar Triatlon Vlaanderen om daar de sportieve koers uit te zetten.

Het onverwachte vertrek van Moriau werd maandag door de Vlaamse triatlonfederatie bekendgemaakt. Algemeen directeur Simon Plasschaert gaf aan dat het beëindigen van de samenwerking een verrassing was voor zowel de organisatie als de atleten, maar dat ze respect hebben voor Moriau's beslissing.

Moriau zelf benadrukte dat hij ondanks zijn vertrek tot de Olympische Spelen alles zal blijven geven met veel passie en professionaliteit. In een interview met 3athlon.be vertelde de 36-jarige topsportmanager dat hij een grote kans kreeg die hij niet kon laten liggen, maar dat hij pas volgende week maandag meer details hierover bekend zou maken.

Bronnen hebben aan Het Nieuwsblad bevestigd dat Moriau een rol zal krijgen binnen Club Brugge. De Belgische landskampioen is bezig met het herschikken van hun sportieve structuur na het vertrek van manager Vincent Mannaert en ziet in Moriau een belangrijk nieuw puzzelstuk.

Het vertrek van Moriau betekent een aanzienlijke verandering voor Triatlon Vlaanderen, maar ook een spannende nieuwe stap voor hem persoonlijk. Club Brugge, een van de topclubs in het Belgische voetbal, heeft hem een kans geboden die hij niet kon weigeren, wat aangeeft dat zijn expertise en ervaring hoog in het vaandel worden gedragen binnen de sportwereld.