🎥 Albanië leek uitgeteld na knullige owngoal van invaller, maar hij zorgt nog voor gelijkspel tegen Kroatië

In Groep B van het Europees kampioenschap in Duitsland stonden Kroatiƫ en Albaniƫ vanmiddag tegenover elkaar. De wedstrijd eindigde op een 2-2-gelijkspel.

Albanië begon net als tegen Italië ook tegen Kroatië zonder vrees aan de partij. Het duurde dit keer geen 23 seconden, maar wel 10 minuten vooraleer ze op voorsprong kwamen.

Laçi liep knap naar binnen op een voorzet van Asani en kon mooi in doel koppen, al ging de Kroatische doelman ook niet helemaal vrijuit. Deze keer zijn de Albanezen alvast van plan om die voorsprong langer vast te houden.

Een schot van Brozovic na twintig minuten spelen is het eerste echte wapenfeit van de Kroaten, die na de 3-0-nederlaag tegen Spanje wel wat recht te zetten hadden. Albanië laat het balbezit aan Kroatië, maar dat levert die laatsten niet veel op.

In tegendeel zelfs. Asllani kreeg een unieke kans om de score te verdubbelen, maar hij besloot uiteindelijk op doelman Livakovic. Een futloos Kroatië bereikte uiteindelijk de rust met een 1-0-achterstand.

Dolle drie minuten

Met drie wissels begon Kroatië aan de tweede helft, Sucic en Pasalic zorgen meteen voor wat meer vuur. Een afgeweken afstandsschot van Kovacic was een goede dreiging. Ook Perisic kwam in stelling, maar aan de andere kant bleef het opletten voor Kroatië.

Kroatië wist wat aanvallen bij elkaar te spelen, meer al dan in de eerste helft, maar echt gevaarlijk was dat niet. Een kwartier voor tijd was het dan toch prijs voor de Kroaten, net nadat doelpuntenmaker Laçi onder groot applaus vervangen was.

Kramaric zette de bordjes in evenwicht. En nauwelijks drie minuten later stonden de Kroaten op voorsprong, na een lullige owngoal van de net ingevallen Gjasula. En plots lukte het wel allemaal voor Kroatië en kwamen er nog de nodige kansen, maar het bleef bij 2-1.

Of toch niet. Gjasula, die de owngoal scoorde, zorgde in de blessuretijd alsnog voor de 2-2. Hij kreeg wel heel veel ruimte in de Kroatische zestien en werkte mooi af.

Gjasula inscrit un CSC et donne l’avantage à la Croatie ! 2-1 ! šŸ‡­šŸ‡·šŸ”„#CROALB | #EURO2024 pic.twitter.com/mZCqK50iEA — Club Football (@_ClubFootball) June 19, 2024