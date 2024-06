De man die de brandjes moet blussen bij de Rode Duivels: "Als zoveel mensen moeten samenleven, ontstaat er altijd wel ergens een probleem"

Mogelijk kent u Jelle Schelstraete niet meteen. Nochtans is hij een belangrijke schakel binnen de Rode Duivels, maar hij werkt op de achtergrond. De Operational Director van de KBVB kwam woensdagmiddag meer uitleg verschaffen over de werking en de gemoedstoestand bij de Rode Duivels.

Schelstraete blikt terug op de eerste wedstrijd met een gevoel van gemengde emoties. Ondanks het verlies, is hij van mening dat het team een goed spel heeft gespeeld en voldoende kansen heeft gecreëerd. "Iedereen had het gevoel dat we konden winnen. Dus er is geen reden om te twijfelen of negatief te denken," zegt hij. "De prestatie was meer dan acceptabel."

De Duivels genoten vandaag van een vrije dag, maar dat was sowieso voorzien. Hij vindt het essentieel dat spelers af en toe een dag vrij hebben, zelfs tijdens intensieve toernooien. "Ze zijn vrij, ze kunnen in de stad," zegt hij. "Deze vrije dagen zijn bedoeld om de spelers mentaal en fysiek te laten herstellen en zich voor te bereiden op de volgende uitdagingen."

Intussen is er geen onrust ontstaan na het verlies. Na elke wedstrijd komt de technische staf samen om een grondige analyse te maken. "We coachen het vooral samen met de technische staf en gebruiken dan Franky als tactisch klankbord," legt Schelstraete uit.

De prestatie was meer dan acceptabel

"Het is belangrijk om niet met te veel mensen tegelijk aan de analyse te werken, om zo de focus te behouden. Domenico, de coach, bekijkt de wedstrijd meerdere keren en bespreekt zijn bevindingen met zijn staf voordat Franky erbij betrokken wordt voor de laatste details."

Schelstraete moet dit toernooi ook vooral de rust bewaren binnen de spelersgroep. "We hebben 25 spelers en ook nog een hoop omkadering. Als er problemen zijn, kunnen mensen bij mij terecht," vertelt hij. "Zoals altijd als er zoveel mensen die niet gewend zijn om samen te leven, ontstaan er wel eens problemen. Aan mij om daarop te anticiperen en die te voorkomen."

Hoewel het verlies van de eerste wedstrijd teleurstellend was, blijft de sfeer binnen het team goed. Schelstraete merkt op dat de spelers zich na de wedstrijd weer volledig op het vervolg hebben gefocust. "Ons basecamp ligt in alle rust, in een mooie omgeving," zegt hij. "Ik zie geen andere sfeer dan voor de match. Het komt goed."