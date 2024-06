Eden Hazard laat zich uit over kansen van België op het EK en haalt loftrompet boven voor Rode Duivel

De Rode Duivels konden hun EK niet beginnen zoals verwacht werd. Met het mes stilaan op de keel volgt de wedstrijd tegen Roemenië deze zaterdag. Eden Hazard liet zich uit over de kansen van België op het toernooi.

Eden Hazard besloot in oktober 2023 te stoppen als profvoetballer. Sindsdien is hij regelmatig te zien op benefietwedstrijden. Bij ITV Sport maakte hij nu ook tijd voor een uitgebreid interview.

"We hebben veel goede, jonge keuzes. Hun kansen op het EK? Ik denk dat ze een goede kans maken. Ze hebben de beste speler ter wereld. Maar soms heb je meer nodig dan dat. Geluk bijvoorbeeld."

Dat interview werd afgenomen voor de wedstrijd tegen Slovakije, maar de ex-Rode Duivel lijkt opvallend goed te kunnen voorspellen.

Als hij het over "de beste speler ter wereld heeft", dan gaat het over Kevin De Bruyne. "Hij is nog steeds de sleutelspeler. Hij is de kapitein en hem in de ploeg hebben is een bonus", gaat Hazard verder.

"Ik moet het niet zeggen wat hem speciaal maakt. Iedereen kan het zien. Hij is een klasbak. Kevin kan elke pass geven. Hij ziet alles sneller dan andere spelers", besluit hij.