Onder stoom: Duitsland rekent opnieuw op goudhaantje en zet reuzenstap richting achtste finales

Op het EK in Duitsland zijn we ondertussen begonnen aan de tweede groepswedstrijd. Thuisland Duitsland nam het daarin op tegen Hongarije. Voor beide landen stond er veel op het spel en dus kregen we een pittig duel.

Duitsland had op speeldag 1 meteen uitgepakt met een ferm statement tegen Schotland. Het won met 5-1 en kon op die manier tegen Hongarije al meteen een ferme stap zetten richting de volgende ronde en zelfs groepswinst. Julian Nagelsmann had geen redenen tot wisselen en koos dan ook voor dezelfde elf voor hun tweede wedstrijd op dit EK. De Hongaren verloren op speeldag 1 dan weer van Zwitserland en wilden het in Stuttgart beter gaan doen. Musiala zet Duitsland opnieuw op rozen Bendeguz Bolla en Marton Dardai kwamen in de plaats van een bleke Adam Lang en Attila Szalai. En de Hongaren toonden zich in hun tweede match meteen veel meer dan in de eerste helft tegen Zwitserland. Sallai en Szoboszlai toonden zich beiden een paar keer, maar vonden Tah of Neuer op hun weg of zagen de vlag in de hoogte gaan voor buitenspel. Aan de overkant toonde Havertz zich een paar keer, maar het was wachten tot halfweg de eerste helft Musiala er 1-0 kon van maken. De Hongaren claimden een fout van Gündogan op Orban, maar ref en VAR kwamen niet tussen. © photonews Ook na de pauze wilde Hongarije het blijven proberen om minstens een gelijkmaker te scoren. Halfweg de tweede helft viel het doelpunt echter aan de overkant: Gündogan zette de puntjes op de i met de knappe 2-0 en einde verhaal. Hongarije probeerde nog, maar kon de bakens niet meer verzetten. Duitsland is als eerste geplaatst voor de achtste finales en doet een prima zaak richting groepswinst, voor de Hongaren ziet het er veel minder goed uit.