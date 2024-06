Stad Brussel heeft ingrijpende beslissing genomen over wedstrijd Rode Duivels: "Veiligheid komt in het gedrang"

Het EK zit er nog niet op maar de Rode Duivels weten al wel hoe hun programma er na het toernooi uitziet. In september volgen er twee Nations League-wedstrijden.

Het gaat om een thuiswedstrijd tegen Israël en een uitwedstrijd tegen Frankrijk. Veel thuisvoordeel zullen de Belgen echter niet hebben.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de Stad Brussel besloten om de wedstrijd niet in het Koning Boudewijnstadion door te laten gaan. Er moet dus een oplossing gezocht worden.

"Gezien de dramatische situatie in het Midden-Oosten acht het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel het onmogelijk om een zeer risicovolle wedstrijd op haar grondgebied te organiseren", klinkt het.

"De Stad Brussel is al maanden in gesprek met de KBVB, de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene en de federale regering om de veiligheidsgevolgen van een dergelijke wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion te evalueren."

"Na een zorgvuldige en diepgaande analyse moeten we vandaag vaststellen dat de aankondiging van een dergelijke wedstrijd in onze hoofdstad in deze bijzonder onrustige tijden ongetwijfeld zal leiden tot grote betogingen en tegendemonstraties, waardoor de veiligheid van de toeschouwers, de spelers, de Brusselaars en onze politiediensten in het gedrang zal komen."