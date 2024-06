Youri Tielemans laat zich uit over het pijnpunt in verrassende nederlaag tegen Slovakije

De Rode Duivels gingen in hun eerste groepswedstrijd tegen Slovakije verrassend onderuit. Het pijnpunt was het gebrek aan efficiëntie voor doel. Dat zag ook Youri Tielemans.

De bondscoach zei het al onmiddellijk na de verliespartij: "Normaal verliezen we deze wedstrijd nooit". Hij verwees naar de vele kansen die de Rode Duivels bij elkaar voetbalden, maar er werd niet gescoord, of toch geen geldig doelpunt.

We vroegen aan Youri Tielemans of er de afgelopen dagen extra aandacht aan afwerken op doel werd besteed. "Het is niet dat we hier nu extra op hebben getraind. We hebben de traingen gedaan zoals was voorzien", vertelt hij.

Juiste keuze maken in zone van de waarheid

"Na de trainingen trappen we nog wel extra op doel, zoals we dat altijd hebben gedaan. Maar niets speciaal." Wat er moet gebeuren om die eerste goal op het EK te scoren?

"We moeten op doel blijven trappen en hopen dat die bal de volgende keer wel binnen gaat. We moeten zo rustig mogelijk blijven als we voor doel staan en de juiste beslissingen nemen."

"We hebben kansen gecreëerd en spijtig genoeg zijn ze er niet in gegaan. Dat is wat ontbrak tegen Slovakije. We moeten die kansen afmaken en dan weet ik zeker dat we gaan winnen. Enkel dat eerste doelpunt ontbreekt om ons te lanceren."