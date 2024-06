Clubicoon Oostende kiest voor opvallende nieuwe uitdaging

Zijn seizoen eindigde midden april al door een armbreuk, uiteindelijk wist hij zich sportief te redden met KV Oostende. Ondertussen is de club echter failliet en dus verdwijnt de ploeg alsnog uit de Belgische profcompetities. En dus zocht Robbie D'Haese naar een oplossing.

Robbie D'Haese is op zijn 25e al een clubicoon geworden bij KV Oostende, maar hij zal de club nu wel noodgedwongen verlaten. Hij trekt opvallend genoeg naar Rot-Weiss Essen, een club uit de Duitse derde klasse.

"Herzlich willkommen an der Hafenstraße, Robbie!", heten ze bij de Duitse club D'Haese meteen hartelijk welkom. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om de jongeling veel succes te wensen bij Rot-Weiss Essen.

© photonews

"Naast de Duitse competities houden we ook de markt in de Benelux in de gaten. Tijdens live scouting in België maakte Robbie D'Haese een zeer goede indruk met zijn speelkracht en heeft hij zijn kwaliteit al bewezen in ruim 80 wedstrijden in de eerste divisie in België."

"Wij zijn blij dat wij hem hebben kunnen inspireren om naar Duitsland te verhuizen. Robbie kan de gehele rechterkant bestrijken, maar is bij ons vooral op de aanvallende vleugel gepland”, legt directeur betaald voetbal Marcus Steegmann uit op de webstek van de Duitsers.

D'Haese is klaar voor Duits avontuur

“Ik ben erg blij dat mijn prestaties ook in Duitsland zijn opgemerkt en kan nauwelijks wachten om mijn vaardigheden in een ander land te laten zien. De leidinggevenden en de coach hebben mij duidelijk het plan en de doelstellingen van de club laten zien, en ik wil daar absoluut deel van uitmaken."

"Ik heb al heel wat video's van vorig seizoen bekeken en ik kijk er naar uit om thuiswedstrijden op de Hafenstrasse binnenkort live te kunnen meemaken", ziet ook D'Haese zelf het zeker zitten bij zijn nieuwe club.