Een nieuwe leider bij de Rode Duivels: "Mijn statuut is hier veranderd"

Anderhalf jaar staat Domenico Tedesco aan het roer bij de Rode Duivels en in die tijd is er één constante: Wout Faes speelt altijd en overal. In de belangrijke matchen staat hij onder Tedesco altijd in de basis als centrale verdediger. Het verschil met Roberto Martinez is groot.

Anderhalf jaar geleden werd Faes gekoppeld aan Jan Vertonghen en dat duo wordt morgen ook in ere hersteld. "Of ik nu naast Zeno of naast Jan speel, dat maakt me allemaal niet veel uit. Natuurlijk heeft Jan wel meer ervaring, maar ik denk dat Zeno het ook goed heeft gedaan tegen Slovakije", aldus Faes.

Het was in het stadion van Köln, in de oefenmatch tegen Duitsland, dat Faes het vertrouwen van Tedesco helemaal won. "Ja? Dat was pas de tweede wedstrijd. Dat was te vroeg om conclusies te trekken. Maar hij had vanaf het begin wel vertrouwen in mij. En het geeft wel een goed gevoel om weer in dit stadion te spelen."

Intussen is hij zelfs één van de luidere stemmen geworden binnen de kleedkamer, maar ook op het veld. "Dat evolueerde mee. Vroeger was ik hier een figurant hé. Mijn statuut is veranderd en mijn rol is helemaal anders. Een leider zijn dat zit in mijn spel en in mijn bloed. Ik praat sowieso veel op een veld, dat geeft me ook rust."

Het mes staat op de keel van de Duivels na de winst van Oekraïne, maar zo wil Faes het niet bekijken. "Ik was tevreden met de uitslag. Morgen winnen en we hebben alles weer zelf in handen. De volgende twee wedstrijden gaan we winnen, daar moeten we vanuit gaan!"

Al zal het dan - ondanks alle positiviteit van deze week - wel beter moeten. "Tuurlijk kunnen er dingen beter. We creëerden wel veel, maar ondanks dat kan het veel beter. Nu da's voetbal. Als we gewoon op dezelfde manier verder doen, komen we er wel."