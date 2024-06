Standard volgt Anderlecht om toch nog voor een half jaar geld te rapen

Vanaf januari 2025 veranderen de regels voor gokreclame in het voetbal. De clubs hebben dus nog een half jaar om het geld van de gokindustrie aan te nemen en daar maakt na Anderlecht nu ook Standard gebruik van.

Anderlecht besliste al om tot januari met Napoleon Sports & Casino op de voorkant van hun truitjes te spelen en ook Standard heeft eenzelfde sponsor gevonden.

Circus zal tot het einde van dit kalenderjaar op de voorkant van de truitjes van de Rouches te zien zijn. Door de verstrengde regels omtrent gokreclame moet de club daarna, net als paars-wit, alweer op zoek naar een nieuwe hoofdshirtsponsor.

Verder is het transferverbod bij Standard opgeheven. Standard heeft aan alle betalingsverplichtingen in het licentiedossier van de club voldaan. Dat is goed nieuws, omdat het transferverbod daarmee weg is, maar is ook noodzakelijk voor de overname van de club.

De Rouches zitten in financiële problemen en mochten sinds 8 mei geen transfers doen. Via bemiddelaar B-Riley werd nu een storting ontvangen van eigenaar 777 Partner.

“De Licentie-auditeur bevestigde vandaag de aanvraag aan de Commissie om het transferverbod van onze club op te heffen nadat alle betalingsverplichtingen in het kader van de licentie nageleefd werden”, klinkt het bij Standard.