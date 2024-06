🎥 Mbappé verbroedert met Nederlandse spelers na EK-wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk

Vrijdagavond speelde Nederland tegen Frankrijk. De wedstrijd eindigde op 0-0. na de wedstrijd amuseerde MbappƩ zich met zijn Nederlandse collega's.

Vrijdagavond stond er een topwedstrijd op het programma in groep D van het EK. Nederland keek Frankrijk in de ogen. De wedstrijd eindigde in een troosteloze brilscore: 0-0.

Nederland kon nochtans wel een doelpunt maken maar die werd afgekeurd. De scheidsrechter keurde het doelpunt af wegens hinderlijk buitenspel van Dumfries op het schot van Simons.

In Nederland voelen ze zich bestolen. Met het gelijkspel staan Nederland en Frankrijk nu samen aan kop in groep D. Beide landen hebben vier punten na twee wedstrijden. Oostenrijk staat derde en Polen achteraan met nul punten.

Ondanks het gelijkspel en een dubieus afgekeurd doelpunt was er een aangename sfeer na de wedstrijd. In de catacomben vond Mbappé enkele spelers van Nederland en amuseerde zich.

Op beelden is te zien hoe Mbappé grapt met Wijnaldum, Simons en Depay. “ I was thinking he was killing us”, klonk het zelfs bij de Fransman toen Xavi Simons aankwam.