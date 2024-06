Marc Wilmots laat er geen gras over groeien bij Schalke 04 en haalt speler op van Charleroi en Kortrijk

Martin Wasinski zag zijn contract bij Charleroi ten einde lopen en daar heeft Schalke 04 van geprofiteerd om hem meteen in huis te halen. De club uit Gelsenkirchen heeft dat nieuws ondertussen ook wereldkundig gemaakt.

Marc Wilmots klust dezer weken bij als consultant voor de RTBF tijdens het EK, maar ondertussen vergeet hij natuurlijk zijn functie als sportief directeur van Schalke 04 niet. De club is naarstig op zoek naar versterkingen.

Daarbij komen ze ook al eens uit in de Jupiler Pro League, want vrijdagavond hebben ze de komst van Martin Wasinski aangekondigd. Hij ondertekende meteen een contract voor vier seizoenen in het Ruhrgebied.

šŸ†• Abwehrspieler Martin Wasinski hat einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag beim #S04 unterschrieben šŸ“



Der 20-jährige Belgier spielte zuvor bereits in der erstklassigen Jupiler Pro League für Sporting Charleroi und den KV Kortrijk.



Willkommen auf Schalke, Martin! šŸ‘‹ — FC Schalke 04 (@s04) June 21, 2024

De 20-jarige centrale verdediger werd vorig seizoen uitgeleend door Charleroi aan KV Kortrijk en speelde daar acht wedstrijden. Bij de Zebra's was hij ook einde contract en dus kon hij uitkijken naar een nieuwe uitdaging.

Wasinski klaar voor nieuwe start bij Schalke 04

Wasinski trekt dus naar Gelsenkirchen zonder veel ritme in de benen. Voor Schalke 04 wordt het een levensbelangrijk seizoen. Ondanks de nodige financiële problemen wil het team na een moeilijk seizoen onder Karel Geraerts promotie afdwingen.

Marc Wilmots is op de website van Schalke 04 alvast in de wolken met de nieuwe aanwinst: "Martin is een intelligente speler, die het spel kan openen. Hij is nog maar twintig jaar oud, maar speelde al meer dan veertig wedstrijden in de Belgische eerste klasse en hij heeft ook de wil om zich te blijven ontwikkelen bij Schalke."