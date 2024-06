Tot wel drie nieuwe namen: ontdek hier de verwachte opstelling van de Rode Duivels

Het lijkt erop dat Domenico Tedesco heel wat zal veranderingen zal doorvoeren in zijn basiselftal voor de wedstrijd tegen Roemenië. Ontdek hier de verwachte opstelling.

Na de verrassende nederlaag tegen Slovakije moet België zich herpakken. De Rode Duivels zullen het zaterdag in Keulen opnemen tegen Roemenië. Domenico Tedesco zal ongetwijfeld een aantal wijzigingen doorvoeren.

Koen Casteels zal in doel starten, daar bestaat geen twijfel over. Voor hem, in de verdediging, zal het er wel wat anders uitzien dan tegen Slovakije.

Arthur Theate en Jan Vertonghen hebben de hele week getraind en zijn klaar voor de wedstrijd. Verwacht wordt dat bondscoach Tedesco voor hen kiest. Wout Faes en Timothy Castagne zullen hun plaats normaal gezien wel behouden.

Op het middenveld zijn er wel nog heel wat vraagtekens. Amadou Onana zal vermoedelijk opnieuw starten als 6. Maar Tedesco zou kunnen kiezen voor iets aanvallender middenveld, zonder Orel Mangala en met Youri Tielemans.

Tegen Slovakije zakte Kevin De Bruyne in de tweede helft wat terug om het spel te verdelen vanop de 8. Dit zou opnieuw kunnen gebeuren tegen Roemenië, wat Tielemans de kans zou geven om iets hoger te spelen, zoals op Wembley in maart.

Moeten we nog vermelden dat Romelu Lukaku zal starten? Voor de rest is het vooraan wat moeilijker in te schatten. We weten wel dat de bondscoach Carrasco erg graag ziet spelen. Het zou ons niet verbazen als hij op de linkerflank start, en Doku op rechts.

Vermoedelijke opstelling van België tegen Roemenië: Casteels - Theate, Vertonghen, Faes, Castagne - Onana, Tielemans, De Bruyne - Carrasco, Lukaku, Doku.