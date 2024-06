Vincent Kompany heeft eerste miljoenentransfer uit de Premier League beet bij Bayern München

Vincent Kompany heeft een grote transfer beet bij Bayern. Kompany ziet de middenvelder Michael Olise naar Bayern komen. Bayern neemt Olise over van het Engelse Crystal Palace.

In Engeland speelde Olise enkele goede wedstrijden waardoor topclubs hun oog op de middenvelder lieten vallen. Bayern München is bereid om de afkoopclausule van 55 miljoen pond te betalen.

In de Permier scoorde Olise vorig seizoen tien doelpunten en was hij goed voor zes assists. Olise is een linksvoetige middenvelder van 22 jaar oud. De Fransman is 1,85 m groot.

In München moet Olise voor extra inspiratie zorgen in het middenveld en de rechterflank. Daar gaat hij de concurrentie aan met onder andere Jamal Musiala en Thomas Müller.

Een plek in de basiself van Kompany veroveren zal dus een serieuze uitdaging zijn. De medische testen van de Fransman vinden volgens Sacha Tavolieri ergens volgende week plaats.

