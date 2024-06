Was 20 miljoen euro nog te weinig voor Anderlecht? Analisten vol lof voor onverwachte held

Bart Verbruggen werd afgelopen zomer de duurste doelman aller tijden in de Jupiler Pro League. Hij werd toen voor niet minder dan 20 miljoen euro verkocht door RSC Anderlecht aan Brighton & Hove Albion. Maar misschien had het nog veel meer kunnen zijn, alles bij elkaar bekeken.

Bart Verbruggen was vorige zomer by far de duurste doelman aller tijden uit de Jupiler Pro League. Hij laat alle andere doelmannen ver achter zich. Het is zelfs zo dat hij dubbel zo duur is als eerste achtervolger Maarten Vandevoordt.

Vandevoordt werd voor 10 miljoen euro verkocht van Genk naar Leipzig, daarna volgen Thibaut Courtois (8,95 miljoen euro), Matthew Ryan (7 miljoen euro) en Matz Sels (6,6 miljoen euro). Straffe cijfers dus, al moest Anderlecht wel een deeltje afstaan aan NAC Breda.

Vijftien jaar plezier aan Verbruggen?

RSC Anderlecht betaalde in 2020 amper 300.000 euro voor de 21-jarige Nederlander, afgelopen zomer moesten ze daardoor nog zo'n 2 miljoen euro doorstorten richting Breda. Maar toch: paars-wit deed een uitstekende zaak.

Op het EK in Duitsland is Bart Verbruggen de eerste doelman van Nederland en hij doet het prima bij Oranje. "Een goede keeper geeft vertrouwen. Hij deed het alweer uitstekend", aldus Virgil van Dijk in zijn reactie na de 0-0 tegen Frankrijk.

Ook Youri Mulder had veel lof bij Sporza: "Hij was de man van de match. Het is een fantastische keeper, daar gaan we de komende vijftien jaar heel veel plezier aan beleven. Verbruggen is ook ongelooflijk goed met de voeten."