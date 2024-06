Bondscoach Tedesco komt met nieuws over Meunier en over Theate die om vervanging vroeg

België won met 2-0 tegen Roemenië en zit zo opnieuw op koers om zich te plaatsen voor de volgende ronde op het EK. Na afloop van de partij had de bondscoach ook nieuws over Theate en Meunier.

Arthur Theate, die een uitstekende wedstrijd speelde, vroeg in de loop van de tweede helft zelf om vervangen te worden. Volgens Domenico Tedesco gaat het niet om een ernstige blessure.

"Arthur had een trap gekregen, maar het is niet echt een serieus probleem. Hij zou voor de volgende wedstrijd wel in orde moeten zijn", vertelde de bondscoach.

En er is nog meer goed nieuws want ook Thomas Meunier is op komst. "Thomas zal over twee dagen bij de groep komen. Hij zal dan ook klaar zijn om mee te trainen."

De situatie van Axel Witsel is vooralsnog onduidelijk. "Hij heeft nieuwe scans laten maken, maar ik heb intussen nog niet met hem gesproken. Zondag zal ik meer weten. We hopen dat het niet te erg zal zijn.

Jan Vertonghen maakte tegen Roemenië zijn wederoptreden na blessureleed. Hij speelde 90 minuten en maakte een uitstekende indruk.