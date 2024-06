Een tegenwoordig gewaagde voorspelling over vervloekte Romelu Lukaku? "Hij zal tegen Oekraïne de ban breken"

Wie de matchen van de Rode Duivels zag moet het zich afvragen: is Romelu Lukaku vervloekt? Het lijkt er haast wel op tijdens dit EK.

Ondertussen heeft de Belgische spits al drie keer de netten doen trillen in twee wedstrijden. In een andere situatie zou je dan misschien tot dé man van het EK gebombardeerd worden. Driewerf helaas: al zijn doelpunten zijn afgekeurd. Twee voor buitenspel van zijn eigen positie, één door ongelukkig handspel van assistgever Openda.

Voormalig international Philippe Albert staat bij de RTBF stil bij de rol van pechvogel die Lukaku op zich geplakt heeft. De spits kan de Rode Duivels kan zich weinig verwijten, klinkt het. "Hij is aanwezig in de matchen, ik maak me geen zorgen over hem", gelooft zijn landgenoot dat het allemaal wel goed zal komen voor Lukaku.

Lukaku heeft een oog voor het doel sinds hij geboren is

"Hij heeft al een oog voor het doel sinds hij geboren is. Ik ben ervan overtuigd dat hij tegen Oekraïne de ban zal breken." Een gewaagde voorspelling gezien het gebrek aan geluk voor Lukaku de laatste matchen. Laten we hopen dat Dame Fortuna hem binnenkort wat meer genegen is.

De buitenlandse media zijn alvast niet te spreken over het afkeuren van het doelpunt van Lukaku.