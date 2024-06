Dodi Lukebakio is doodeerlijk en verklapt waar zijn toekomst ligt

Dodi Lukebakio heeft er geen makkelijk seizoen opzitten bij Sevilla. Mede door een blessure kon hij niet betekenen wat hij wou voor de club. De Rode Duivel heeft wel veel zin om binnenkort weer opnieuw te beginnen.

Dodi Lukebakio was maandagmiddag aanwezig op het persmoment van de Rode Duivels in Freiberg. Daar nam hij met een lach op zijn gezicht de tijd om heel wat vragen te beantwoorden.

Een heleboel over de nationale ploeg, maar ook een paar over zichzelf. Lukebakio kampte afgelopen seizoen met een vervelende blessure waardoor hij een aantal maanden out was.

"Die blessure heeft zeker niet geholpen", begint de winger. "Maar in het algemeen hebben we een erg moeilijk seizoen gehad als club. Sevilla hoort niet onderaan te staan in het klassement."

Over zijn toekomst is hij wel erg duidelijk. Lukebakio wil niet vertrekken. "Ik heb vijf jaar getekend. Mijn hoofd zit zeker in Sevilla. Het was een contract voor lange termijn, dus ik ben zeer geconcentreerd."

"Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar iets moois kunnen doen want het is een grote club. Ik ben sterker teruggekomen uit mijn blessures ook, daar ben ik zeker van", besluit Lukebakio, die afgelopen seizoen 14e eindigde in La Liga met Sevilla.