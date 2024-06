Hoe Pep Guardiola van Doku een betere speler maakte: "Hij is heel intens en legt veel druk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jérémy Doku praat vrijuit over hoe zijn coach bij Manchester City, Pep Guardiola, van hem een betere voetballer heeft gemaakt. Guardiola is een perfectionist en dankzij hem werd Doku dat naar eigen zeggen ook.

"Ik denk dat ik meer van voetbal weet nu. Je speelt met betere spelers dan bijvoorbeeld in Frankrijk, je speelt tegen betere ploegen. Met Guardiola heb ik een heel goede coach", klinkt het bij Jérémy Doku.

"Dat heeft mij als speler veranderd. Ik heb heel veel bijgeleerd en ik heb moeilijke en goede momenten gehad. Guardiola heeft mij genomen voor wat ik kan. Hij weet welk soort speler ik ben."

"Hij heeft altijd hetzelfde discours met mij gehad, dat ik vrijuit kan voetballen en dat hij erop vertrouwt dat ik de juiste beslissingen neem en acties maak."

Bij Manchester City word je een perfectionist

Doku omschrijft Guardiola als een perfectionist, een coach die veel druk legt om het beste uit zijn spelers te halen. "Guardiola is heel intens en legt veel druk. Zelfs na een goede wedstrijd kan hij naar je toe komen en over één bepaalde situatie in bijvoorbeeld de vijfde minuut spreken en dan weet hij exact wat je verkeerd deed."

"Dat toont de passie die hij voor het spel heeft. Hij is een perfectionist. Wanneer je bij Manchester City speelt, word je ook een perfectionist."

"Er waren momenten dat ik dacht dat ik het goed had gedaan en dan kwam hij naar mij en vertelde me dat ik bepaalde zaken toch anders had kunnen doen. Ik heb veel van hem geleerd."