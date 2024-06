Slechts één twijfelgeval in de basis voor de basisopstelling tegen Oekraïne: Tedesco wikt en weegt drie opties

Domenico Tedesco heeft geen enkele reden om te wijzigen tegen Oekraïne. Ook die match wil hij domineren en dus zal Youri Tielemans wel blijven staan. Eén oplossing moet hij vinden: die voor de rechterflank, waar Dodi Lukebakio geschorst is.

Er zijn drie opties om de ongelukkige winger te vervangen. Lukebakio speelde een goeie match tegen Roemenië, maar werd door een fout van Wout Faes een gele kaart aangesmeerd. In de eerste match tegen Slovakije stond hij amper op het veld of hij kreeg ook al geel. En die was discutabel.

Heel aanvallend

Tedesco moet dus een vervanger aanduiden, maar heeft daarvoor drie opties. De makkelijkste zou zijn om één-op-één te wisselen met Johan Bakayoko. Ook een echte rechtervleugel en goed voor heel wat dreiging als hij naar binnen komt.

Het nadeel daarvan is dat Bakayoko heel aanvallend is en hij bij PSV niet gewend is om telkens te moeten teruglopen. Castagne zou dan altijd in positie moeten blijven.

De tweede optie is om Leandro Trossard erin te zetten op rechts. De Arsenal-winger kende echter een ongelukkige start op het EK met twee niet heel overtuigende prestaties. Dat zal nu ook wel meespelen in de beslissing van Tedesco.

Tedesco is fan van Carrasco

En dan is er nog de mogelijkheid die mogelijk de meeste kans maakt: Yannick Carrasco in de ploeg zetten. Tedesco had het al moeilijk om hem uit de ploeg te zetten voor de tweede match omdat hij zich in de eerste opofferde voor het team en hij eigenlijk grote fan is van de winger.

Het probleem daarbij is dat Jérémy Doku dan weer naar rechts moet verhuizen en hij net één van zijn beste matchen bij de Duivels op links heeft gespeeld. Doku kan het wel op rechts ook, dat bewees hij tegen Slovakije.

Elke keuze heeft dus zijn voor- en nadelen. Aan Tedesco om de knoop door te hakken...