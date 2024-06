🎥 Nog twee dagen voor de allesbepalende wedstrijd: Tedesco moet vooraan één belangrijke knoop doorhakken

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

De Rode Duivels nemen het woensdag op tegen OekraĆÆne. Er staat nog heel wat op het spel en bondscoach Tedesco zal al zeker Ć©Ć©n knoop moeten doorhakken.

De Rode Duivels zijn nog van niets zeker. Alle landen in groep E tellen drie punten en dus kan ook alles nog. De Belgen weten dus wat te doen op woensdag...

Jérémy Doku en Dodi Lukebakio kwamen maandag nog even met de pers praten. Doku liet een erg leuke indruk na.

Hij had het over hoe hij zichzelf niet als een ster ziet en over dat hij nog een leider wil worden bij de Rode Duivels. Dat terwijl hij heel bescheiden bleef.

Eén belangrijke keuze voor Tedesco

Lukebakio was op het persmoment aanwezig, maar zal sowieso niet spelen tegen Oekraïne wegens een schorsing. Tedesco moet beslissen hoe hij het vooraan zal oplossen, want na zijn wedstrijd tegen Roemenië leek hij wel een basisplaats veroverd te hebben...