Analisten geloven erin na knappe zege tegen Roemenië: "Als we DAT kunnen verbeteren ..."

De Rode Duivels verloren hun eerste speeldag op het EK met 0-1 van Slovakije, maar op speeldag 2 wisten ze toch enigszins de puntjes op de i te zetten. Er werd gewonnen met 2-0 van Roemenië, maar de score had veel zwaarder kunnen en moeten uitvallen. Dat stemt wel positief.

De efficiëntie was het grootste minpunt: "Ik vond het een van de enige wedstrijden waar het verschil tussen twee ploegen zo duidelijk was. Het had gewoon 5-0 of 6-0 moeten zijn en dat stemt me wel positief", aldus Hannes Van der Bruggen bij MidMid.

"Het was niet goed tegen Slovakije, daar is iedereen het over eens. Maar ook toen hadden ze al kunnen winnen hebben, want het was eigenlijk goed genoeg om tegen Slovakije te winnen", is de middenvelder van Cercle Brugge duidelijk.

© photonews

"Roemenië had wel nog een paar grote kansen na de 1-0 en we gaven toch wel wat weg. De ploegen die het verst geraken op een groot toernooi, zijn de ploegen die heel weinig weggeven", pikte Charles Vanhoutte wel meteen in.

Hoog niveau van arbitrage

"Ploegen als Frankrijk komen altijd ver, omdat ze er verdedigend staan en altijd een goede organisatie hebben. Als de Rode Duivels dat nog kunnen verbeteren, dan kunnen we zeker nog ver komen", aldus de middenvelder van Union SG.

Vanhoutte zag verder nog dat het niveau van de arbitrage én van de VAR op een heel hoog niveau is op dit EK. "Hoger dan op andere toernooien en in de competities, in België maar ook in Engeland afgelopen seizoen."