Engelse fans zijn het kotsbeu: Southgate wordt bekogeld door eigen supporters

Engeland is dan wel groepswinnaar geworden in Groep C, maar daarmee is ook alles gezegd. Het voetbal van The Three Lions lijkt nergens naar. En dat zijn de Engelse fans nu ook meer dan beu.

Bondscoach Gareth Southgate moet het ontgelden. De sfeer bij Engeland zit alvast niet goed. Op sociale media en van zowat elke analist kreeg hij al kritiek, maar de Britse fans bekogelden hem na het gelijkspel tegen Slovenië nu ook met bekers. Het was dan ook niet om aan te zien. Het ging allemaal zo traag... Southgate heeft de topschutter van de Bundesliga (Harry Kane), de speler van het seizoen in La Liga (Jude Bellingham) en de Premier League speler van het seizoen (Phil Foden) in zijn ploeg, maar kan hen blijkbaar niet doen samenspelen. Of hij heeft niet het juiste systeem gekozen. Een toptalent als Bellingham, nochtans genoemd als het grootste Engelse talent in decennia bakte er tegen Slovenië niets van. Na de wedstrijd tegen Slovenië ging de Engelse bondscoach de fans begroeten. Terwijl hij in hun richting applaudisseerde, werden er enkele bekers naar hem gegooid. Southgate leek zich er niets van aan te trekken en bleef de fans groeten, maar intern zal het geen deugd gedaan hebben. England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. šŸ˜’ pic.twitter.com/JeoUGLp3CL — Football Away Days (@FBAwayDays) June 25, 2024





