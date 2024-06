Columnist haalt uit: "Voetbal gaat ten onder dankzij gezelligheidsmaffia" en "Vijf jaar geleden zag De Bruyne eruit als mislukte molenaarszoon"

In het Middagjournaal bij Nieuwe Feiten op Radio 1 gaf Nico Dijkshoorn zijn ongezouten mening over het huidige voetbalklimaat. Daarbij schuwde de columnist uiteraard de straffe woorden niet. Geniet mee van de column in geschreven vorm.

"Ik hou heel veel van voetbal en net nu is er een EK voetbal. Je zou denken dat het een natte droom is van mij om elke dag een paar geweldige teams tegen elkaar te zien spelen, maar zo voel ik het helemaal niet", opent Dijkshoorn. "Voetbal is al een aantal jaren ten onder gegaan aan de gezelligheidsmaffia, een geheime organisatie die wekelijks bij elkaar komt om te kijken wat ze allemaal kunnen kapot kunnen maken waar wij van houden. Bij voetbal is dat heel goed gelukt." Gezelligheidsmaffia "Bij mij was voetbal je voetbaltasje pakken, twintig kilometer lopen naar de training met de verkeerde schoenen, kleed je om in de varkenstal van boer Jan die dan toch veel van naakte jongetjes bleek te houden. Dat soort voetbal bestaat niet meer." © photonews "Teams staan elkaar al in de spelerstunnel te omhelsen, er is muziek, iedereen houdt een handje vast, ... Over de voetbalshows wil ik het niet eens hebben. Ik ga wanneer België speelt alleen maar kijken naar Kevin De Bruyne. Hij staat model voor de dodelijke modernisering." "Vijf jaar geleden zag Kevin eruit als een mislukte molenaarszoon met het kapsel van een wilsonbekwame en nu heeft hij opeens het haar van een Franse cinéast. Ik ga zijn kern proberen te zien, een jongetje op een fiets met een te zware voetbaltas."





