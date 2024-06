De grootste flop in het Belgisch voetbal wil vanavond wraak nemen, ex-Club Brugge-speler verdedigt hem: "Club had geen identiteit"

Net als tegen Roemenië zullen er verschillende "Belgicanen" op het veld staan tegenover de Rode Duivels. En onder hen, Roman Yaremchuk, de supersub die wil schitteren na zijn mislukking in Brugge.

Deze woensdag zal Roman Yaremchuk (28 jaar) naar verwachting niet starten tegen België. Net als in de eerste twee wedstrijden zal de speler van Club Brugge naar verwachting invallen en ongeveer 25 minuten spelen. Tegen Slovakije was hij degene die de situatie oploste door de winnende goal te scoren.

Toch zijn dat 16 doelpunten in 52 caps voor een speler die nog steeds zeer gewaardeerd wordt in Oekraïne. In België had hij dat ook bij Gent... maar verloor het na een gigantische transfer naar Brugge (17 miljoen euro), die eerlijk gezegd niet bepaald succesvol was.

We hebben het falen van Yaremchuk bij de Belgische topclub besproken met Serhiy Serebrennikov, voormalig Oekraïens international en voormalig speler van Club Brugge, die Oekraïne-België voor ons voorbeschouwde. "Ja, het is een mislukking in die zin dat iedereen verwachtte dat hij zou presteren en dat is niet gelukt," erkent onze gesprekspartner.

Yaremchuk, zoals Mudryk?

"Maar Roman kwam naar Brugge op een moment dat Blauw-Zwart absoluut geen identiteit had. Het ontbrak aan een duidelijk plan, een speelidentiteit. En Yaremchuk werd daardoor naar beneden getrokken," legt Serebrennikov uit.

"Hij had ook pech op cruciale momenten, bijvoorbeeld met schoten die langs de buitenkant van het doel gingen in plaats van erin. Maar zijn kwaliteiten zijn niet verdwenen. Roman is echt niet minder de speler van bij Gent, helemaal niet."

In zekere zin zou je het falen van Yaremchuk, die voor een te hoog bedrag werd getransfereerd (het hoogste in de geschiedenis van het Belgische voetbal), kunnen vergelijken met dat van Mykhaylo Mudryk, die niet overtuigt bij Chelsea na zijn transfer van 100 miljoen.

Mudryk zoals Yaremchuk? Ja, dat is een beetje waar

"(lacht) Het is gewaagd, maar ja, dat is een beetje waar. Mudryk werd ook anders beoordeeld vanwege zijn prijs... en kwam op een moment dat Chelsea in verval was en op zoek was naar een identiteit," antwoordt Serebrennikov.

"Wat Mudryk betreft, heeft zijn prijs echt voor problemen gezorgd. Chelsea heeft geen 100 miljoen betaald voor de speler die hij op dat moment was, maar voor de speler die hij zal worden. Op dat prijsniveau verwachtten mensen dat hij zou presteren als Cristiano Ronaldo, terwijl hij daar niet klaar voor was," concludeert de voormalige Oekraïense international (12 caps). "Spelers zijn ook slachtoffer van deze situatie. Maar het is een goede leerschool voor Mudryk, hij zal er sterker uitkomen, daar ben ik zeker van."