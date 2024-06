De opvallende reden waarom bondscoach Tedesco het volkslied niet meer zal meezingen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bondscoach Domenico Tedesco is ondertussen al meer dan een jaar bondscoach van België. In al die tijd heeft de Italiaans-Duitse coach slechts één wedstrijd verloren, toevallig zong hij net die wedstrijd voor de eerste keer het volkslied.

De Rode Duivels spelen woensdag hun laatste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne. Een belangrijke die bepaalt of de Rode Duivels doorstoten naar de volgende ronde, en welke tegenstander ze eventueel tegenkomen.

Er zijn nog enkele onzekerheden over de opstelling, maar waar we wel op mogen rekenen is dat Domenico Tedesco het volkslied niet meer zal zingen zoals hij deed voor de wedstrijd tegen Slovakije, en daar heeft hij een heel goede reden voor.

Tedesco zingt één keer het volkslied... en verliest zijn eerste match

"Ik zong het één keer, en we hebben toen één keer verloren", vertelde Tedesco al lachend op het persmoment dinsdag. "Ik zing het dus niet meer."

Als Italiaans-Duitse coach leerde Tedesco de Brabançonne, het nationaal volkslied van België. "Ik vind het een heel mooi liedje en ik heb tijd gehad om te leren, dus waarom niet."

Toch mogen we niet verwachten dat hij het nog snel zal meezingen. "Maar zoals ik al zei: de mensen weten nu dat ik het ken, maar we verloren toen. Nu zing ik het niet meer."