Dit zijn de mogelijke tegenstanders bij elk resultaat dat er vanavond uit de bus valt

De Rode Duivels kunnen nog in de 'gemakkelijke' helft of de moeilijke helft van het klassement terechtkomen. Dat hangt allemaal af van het resultaat van vanavond. In de achtste finales kan mogelijk al een absolute topper volgen.

De Rode Duivels doen er best aan om groepswinnaar te worden, maar dat hebben ze niet zelf in de hand. Als Slovakije wint van Roemenië zijn zij sowieso eerste in de groep gezien het onderlinge resultaat.

Maar er zijn al een paar mogelijke tegenstanders bekend intussen. Als we eerste eindigen, kunnen we Hongarije, Nederland of Slovenië tegenkomen. Dat lijkt momenteel het meest 'haalbare'.

Als we tweede worden, is Frankrijk één van de mogelijke tegenstanders. Dat is al een heel ander gegeven natuurlijk, al kunnen de Duivels dan revanche nemen voor die halve finale op het WK in Rusland.

Ook derde worden is nog een mogelijkheid en daar wachten ook een paar kleppers. Spanje en Engeland werden groepswinnaar. Al maakten The Three Lions nog niet al te veel indruk.

Nu goed, eerste worden, betekent dat ze in de 'makkelijker' helft terecht komen. Maar als je ver wil geraken, moet je uiteindelijk toch voorbij een topland.