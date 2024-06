En of het een nieuw tijdperk is: Wouter Vrancken breekt volledig met methode Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck out, Wouter Vrancken in: die trainerswissel brengt nogal wat teweeg in de Arteveldestad. Supporters van Gent mogen zich voortaan verwachten aan een andere opstelling.

Het is uiteraard maar logisch dat elke trainer zijn eigen accenten legt. Toch is er bij Gent iets om op voort te bouwen, aangezien de Buffalo's het vorige seizoen sterk eindigden en zo nog een Europees ticket konden afdwingen. Desondanks is Vrancken van plan om de Gentenaars in een andere veldbezetting te laten opdraven.

Bij Hein Vanhaezebrouck kon je er van op aan dat hij Gent nagenoeg altijd met een driemansdefensie liet spelen. Onder Vrancken wordt daar een streep onder getrokken. Terwijl hij momenteel toch nog met heel veel centrale verdedigers zit in zijn huidige spelersgroep. Een nalatenschap van de werking onder de vorige coach.

Vrancken wil met vier achteraan spelen

"Als je altijd met drie centraal achterin hebt gespeeld, is het logisch dat je er meer jongens voor hebt", redeneert Wouter Vrancken ook in een gesprek met Het Nieuwsblad. "We zullen zien of we met drie of vier zullen spelen maar we gaan toch proberen om met vier achterin te spelen", steekt hij zijn plan niet onder stoelen of banken.

Volgens hem zijn de spelers bereid om de bladzijde om te slaan en vanaf heden een sterke verdediging met vier neer te zetten. "De jongens staan daar ook voor open, het is ook voor hen een nieuwe start. Zij tonen de intentie om dingen op te pikken."