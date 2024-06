Tedesco overweegt het: "Trossard heeft twee goeie wedstrijden gespeeld"

Leandro Trossard is niet echt in vorm sinds het begin van dit EK. Toch blijft Domenico Tedesco vertrouwen hebben in de Arsenal-speler, zelfs als er andere opties op de bank zitten.

Zoals we u al vertelden zijn er weinig onzekerheden over de opstelling die Domenico Tedesco heeft gekozen om het morgenavond in Stuttgart tegen Oekraïne op te nemen.

In vergelijking met het elftal dat tegen Roemenië speelde, zou er maar één gedwongen verandering zijn. Dodi Lukebakio is geschorst en moet worden vervangen. Hiervoor heeft de bondscoach verschillende opties.

Een terugkeer van Leandro Trossard in de basiself tegen Oekraïne?

Een van die opties is Leandro Trossard, die sinds het begin van het toernooi weinig overtuigend is. Tijdens de persconferentie van dinsdagavond werd Domenico Tedesco gevraagd naar de prestaties van de Arsenal-speler. Hoewel hij zijn speler uiteraard moet verdedigen, leek de bondscoach redelijk overtuigd.

"Ik denk dat Leandro twee goede wedstrijden heeft gespeeld. Tegen moeilijke tegenstanders, wedstrijden waarin hij verschillende rollen had. Tegen Roemenië was hij betrokken bij de overwinning. Tegen Slowakije, net als de anderen, probeerde hij het, maar hij kon niet scoren."

"Het is niet zijn schuld of die van een andere speler, alle vleugelspelers zijn betrokken bij een wedstrijd. Leandro kan het spel naar binnen trekken en beslissend zijn. Soms moeten spelers voelen dat we in hen geloven."

Ook Bakayoko of Carrasco optie

Johan Bakayoko zou ook zijn eerste basisplaats kunnen krijgen in dit EK, terwijl Doku ook aan de rechterkant zou kunnen spelen (wat niet zijn favoriete positie is, zoals hij ons deze week nog vertelde), met Carrasco aan de linkerkant. Een ding lijkt zeker: Tedesco heeft het idee om Leandro Trossard een essentiële rol te geven in dit EK 2024 nog niet opgegeven.