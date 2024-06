Hein Vanhaezebrouck weet niet wat hij ziet bij Rode Duivels: "Heb ik nooit gedaan als coach"

Het was bibberen voor de Rode Duivels tegen Oekraïne. De bal werd op het einde bijgehouden aan de cornervlag om geen doelpunt te incasseren, voor Hein Vanhaezebrouck onaanvaardbaar.

De Belgen zochten in de slotfase tegen Oekraïne niet meer naar een doelpunt, het was vooral bibberen om geen doelpunt te incasseren. Het had de uitschakeling kunnen betekenen voor de Rode Duivels.

De Belgen begonnen volgens Hein Vanhaezebrouck niet goed aan de wedstrijd. "Na 30 seconden waren we hetzelfde verhaal aan het schrijven als tegen Slovakije", analyseerde Vanhaezebrouck bij Sporza.

"Dat vond ik jammer. Want doordat de Fransen niet wonnen was het voor ons een ideaal moment geweest om aan de goede kant van de tabel te komen. Dit was wellicht een unieke kans om heel ver te raken."

Vanhaezebrouck begrijpt corners niet

In het slot kregen de Belgen nog enkele corners, maar in plaats van proberen zelf te scoren werd de bal bijgehouden aan de cornervlag. "Alsof we voorstaan gaan we die bal bijhouden. Ik snap dit echt niet, voor mij is het echt onbegrijpelijk."

"Misschien kan iemand die bal nog binnen koppen en dan zit je aan de goede kant van de tabel. In heel mijn carrière als coach heb ik zoiets nooit gedaan. Nooit. Ik ken heel veel coaches die dit nooit zouden doen. Nooit."