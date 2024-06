Kritiek op Domenico Tedesco neemt toe: "Te veel Martinez, en die zagen we tenminste nog elke dag"

De Rode Duivels zitten in de volgende ronde op het EK in Duitsland. Na de teleurstellende 0-0 tegen Oekraïne doen de Belgen dat wel als tweede in hun poule. En dus volgt nu een moeilijke match tegen Frankrijk.

De dag na de wedstrijd werd Thomas Meunier naar de pers gestuurd, op matchdag +2 was er normaliter zelfs geen persmoment. Ondertussen lijkt het erop dat Franky Vercauteren het nog eens gaat mogen komen uitleggen.

Maar wie we alweer niet te zien zullen krijgen in Duitsland is bondscoach Domenico Tedesco. Hij komt eigenlijk enkel de dag voor een wedstrijd en meteen na de wedstrijd zijn perspraatje houden. En de communicatie is daar vaak vrij summier.

En ook vrij tot zeer positief: "Het lijkt soms wat te veel op Martinez. De eeuwige positiviteit, terwijl je toch eens zou mogen zeggen dat het gewoon niet goed was of wat er schorde", vond ook Ruben Van Gucht in zijn analyse bij Sporza.

Vergelijkingen met Wilmots en Martinez

Dat we Tedesco zo weinig zien heeft ook impact op de zaak: "We kunnen van Martinez veel zeggen, maar hij was er wel elke dag om commentaar te geven bij de gang van zaken. En Wilmots zagen we zelfs nóg meer."

Morgen zijn onze redacteurs in Duitsland om u te voorzien van de laatste nieuwtjes en de uitleg van Franky Vercauteren op het gelijkspel tegen Oekraïne, de plaatsing voor de achtste finales, de relatie met de supporters en veel meer.