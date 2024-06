Nog een drama voor Aalsterse fans? Zelfs geen voetbal is een reële optie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Turkse investeerders zijn vertrokken, maar de toekomst van stamnummer 90 is onzeker. Er is een kans dat de club volgend seizoen in vierde provinciale speelt of zelfs een jaar zonder voetbal doorbrengt.

Theoretisch kan Eendracht Aalst nog in beroep gaan bij het BAS om een licentie voor de tweede afdeling te verkrijgen. Echter, de huidige clubeigenaars hebben hier weinig vertrouwen in. De club heeft een schuld van zeven miljoen euro en spelers wachten nog op hun salaris voor mei, terwijl het vakantiegeld ook nog betaald moet worden. Volgens schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) is het faillissement van de vzw Eendracht Aalst noodzakelijk, omdat Vlaamse investeerders de club alleen willen overnemen met een schone lei, weet Het Nieuwsblad. Een duik naar vierde provinciale lijkt op dit moment de meest realistische optie. Op dat niveau moet de club tegen de start van het seizoen een ploeg kunnen samenstellen. Echter, er is ook een kans dat er volgend seizoen geen voetbal zal zijn in het Pierre Cornelisstadion.