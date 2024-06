Voormalige speler van Anderlecht heeft nog heel grote plannen: "Als hoofdtrainer terugkeren zou een droom zijn"

Guillaume Gillet zit nu al een jaar zonder club. Een terugkeer naar Anderlecht, als hoofdtrainer, zou hij zeker zien zitten.

Na 328 wedstrijden bij paars-wit (62 doelpunten en 39 assists) als speler, beleefde Guillaume Gillet zijn eerste ervaringen als coach ook bij Anderlecht.

Na zijn spelerscarrière bij SK Beveren afgesloten te hebben, besloot de Luikenaar om zich bij de staf van Felice Mazzu te voegen in het Lotto Park. Nadien kwam hij aan het roer te staan bij de RSAC Futures.

"Dat is goed verlopen. Het heeft me enthousiast gemaakt over het coachen. Het is aan mij om een goed project te vinden en terug te komen wanneer ik er klaar voor ben. Ik ben ambitieus", vertelde hij bij RTBF.

Guillaume Gillet wil hoofdtrainer worden

Een nieuwe samenwerking met de club is uiteraard een van de opties: "Terugkeren naar Anderlecht is een doel. Op korte of middellange termijn, maar in een andere rol. Terugkeren naar deze club die mij alles heeft gegeven als hoofdtrainer zou een droom zijn."

Guillaume Gillet heeft nog steeds contact met de club: "Ik ben onlangs bij Anderlecht langsgegaan, maar om te praten met de directeur van de jeugdacademie omdat mijn zoon daar speelt. We hebben onder andere over mijn toekomst gesproken."