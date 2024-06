De foute dingen benoemen? Op deze manier zet Franky Vercauteren zijn bondscoach Domenico Tedesco uit de wind na kritiek

Geen Domenico Tedesco op matchdag +2 voor de Belgische pers en ook geen spelers. Wie het wel kwam uitleggen is technisch directeur Frank Vercauteren. En daarbij ging het over heel wat verschillende thema's.

Al een paar dagen zijn er verschillende analisten die het vreemd vinden dat Domenico Tedesco (en de spelers) moeite lijken te hebben met het benoemen van waar het op staat. Tegen Oekraïne speelden de Belgen geen goede partij.

Ook tegen Slovakije was het niet bijster indrukwekkend. Toch wilde Tedesco geen negatieve woorden in de mond nemen. "Je ziet ook altijd de vele goede dingen als coach. We hebben zelf ook kansen gehad", aldus Vercauteren tegen de VRT.

© photonews

"Het had efficiënter kunnen zijn, maar je moet ook de positieve dingen zien. Meestal gaat men van euforie naar catastrofe, de waarheid ligt ergens in het midden en daar moet je ook het realisme van in zien", is de technisch directeur duidelijk.

Communicatie? Iedereen heeft zijn eigen stijl

"De positieve elementen benadrukken is het belangrijkste, al moet je ook de werkpunten onder ogen zien. Sommigen zouden het amazing vinden, anderen niet. Het is gewoon realistisch. Ik ben nooit tevreden persoonlijk."

"Er kunnen altijd dingen beter. Onze eerste prioriteit was ons plaatsen, en dat is gelukt. Er zijn verder dingen om aan te werken, natuurlijk. Communicatie is iets waar iedereen zijn eigen stijl en manier heeft en dat wordt sowieso ergens opgepikt."