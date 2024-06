Eric Gerets heeft duidelijke mening over fluitconcert voor Rode Duivels en Kevin De Bruyne die niet wou groeten

Volg België nu via WhatsApp!

De Rode Duivels kwalificeerden zich na de wedstrijd tegen Oekraïne voor de achtste finales van het EK, maar toch waren de fans enorm ontevreden. De spelers kregen een fluitconcert te horen na het laatste fluitsignaal en gingen de supporters niet groeten.

Het grote item sinds de wedstrijd tegen Oekraïne is het fluitconcert dat volgde na afloop, en de reactie van de spelers daarop. Al heel wat bekende namen in het voetbal gaven er hun mening over.

Dat deed Eric Gerets, die 86 caps voor België op zijn naam heeft staan, nu ook. Hij lijkt het niet eens te zijn met de supporters, al vindt hij ook dat Kevin De Bruyne had moeten gaan groeten.

"De supporters zijn het de laatste jaren blijkbaar zo goed gewoon geworden dat een kwalificatie voor een achtste finale op een EK blijkbaar al niet meer goed genoeg is. Tot mijn grote tristesse", vertelt Gerets bij Het Belang van Limburg.

"Ik vind Kevin een fantastische voetballer en ik waardeer hem ook enorm als mens. Maar als ik trainer was geweest, dan had ik hem wel gevraagd om de supporters nog even te gaan groeten. Dat hoort zo voor een kapitein", gaat hij verder.

Maandag nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk. Gerets denkt dat de spelers net meer gemotiveerd zullen zijn. "Maar ik verwacht niet dat dit blijft hangen."

"Misschien brengt het zelfs iets positiefs teweeg. De spelers zijn duidelijk geprikkeld door de kritiek. Ik verwacht hen maandag met het mes tussen de tanden tegen Frankrijk", besluit hij.