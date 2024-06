Filip Joos geeft Domenico Tedesco tactisch advies: durft de bondscoach tegen Frankrijk voor deze wilde fantasie gaan?

De keuzes van Domenico Tedesco blijven niet onbesproken. Filip Joos geeft hem tactisch advies in de aanloop naar de ontmoeting met Frankrijk op het EK.

In de podcast Sporza Daily fileert de tv-commentator de situatie bij de Fransen. Daar is het immers ook geen rozengeur en maneschijn. "Scoren lukt niet echt en dan is er nog de verdediging. William Saliba behoort absoluut tot de top 3-verdedigers op dit toernooi, maar Dayot Upamecano... dat is toch een ander paar mouwen."

Er zijn nog andere zwakke punten bij Les Bleus. "En van Jules Koundé moet ik het toch ook nog altijd zien. Ik denk dus dat we moeten blijven gokken op onze linkerflank met Doku. Daar is echt iets te doen. Vooral omdat onze niet-Doku-flank momenteel óf uit vorm is (Trossard) óf dat de spelers het op dit niveau nog niet hebben bewezen."

Joos wil een België met twee spitsen

Joos laat zijn gedachten de vrije loop: in zijn dromen gooit Tedesco het tactisch over een andere boeg. "Misschien moet je ook gewoon iets durven proberen. Als je slechts 1 spits zet, dan is dat voor Saliba vingers in de neus. Maar als je erin slaagt om er 2 te zetten, dan kan je Upamecano het vuur aan de schenen leggen."

© photonews

De analist kijkt dus richting een basisplaats voor Openda, die volgens hem enthousiasme, drang naar voor en diepgang kan brengen. Ze beschouwen het idee bij Sporza zelf vooralsnog als een wilde fantasie. Tedesco heeft nog op geen enkele manier een aanwijzing gegeven dat hij zou overwegen om met twee spitsen te spelen.

Duo Openda - Lukaku kan werken

Tegelijkertijd is het lang niet zo gek. Bij de invalbeurt van Openda tegen Slovakije leek het wel te klikken op het veld met Lukaku en vonden de twee Belgische aanvallers mekaar best wel vlot.