Tedesco onder héél zware druk: de messen (en pennen) worden geslepen als hij straks tegen Frankrijk ook 'niet durft'

We zijn 2 weken ver in het toernooi en de sfeer rond de Rode Duivels is helemaal omgeslagen. En dat is niet enkel aan Kevin De Bruyne en diens beslissing om de fans niet te gaan groeten te wijten. Domenico Tedesco speelt daar ook zijn rol in. Tegen Frankrijk moet hij nu bewijzen dat het anders kan.

Domenico Tedesco is bezig zijn eigen graf te graven als hij zo verder gaat. We hebben de teneur bij de Belgische pers zelf kunnen volgen en die is sinds de start van het toernooi niet positiever geworden. Nochtans was die net na zijn aanstelling op een summum geraakt.

Zeker na die fantastische oefeninterland tegen Duitsland waar de Rode Duivels fris van de lever voetbal afleverden, met hoge druk speelden en verticaal voetbal brachten. Een nieuw era was aangebroken, weg met de afwachtende stijl van Roberto Martinez.

Tedesco is alles beginnen 'overdenken'

Die RB Leipzig-adept zou België modern laten voetballen. En dat was ook lange tijd zo. Maar we zien bij hem wat we bij andere coaches ook al gezien hebben: naarmate de druk - en die is nergens groter dan op een groot toernooi - stijgt, verliezen ze zichzelf in het 'overdenken'.

In plaats van uit te gaan van de eigen sterkte en te vertrouwen op de volledige kern ging Tedesco de voorbije twee weken voor de 'makkelijke' keuzes. Carrasco met zijn ervaring op linksback zetten tegen Slovakije, blijven kiezen voor Trossard gezien hij bij een topclub speelt, twijfelen tussen de meer creatieve Tielemans en de behoudenere Mangala,...

En dat terwijl jong talent als De Ketelaere, Bakayoko en De Cuyper staat te trappelen om te bewijzen wat ze in hun mars hebben en toch wel met gefronst voorhoofd kijken hoe zij niet in aanmerking komen als er op hun echte positie gekozen wordt voor jongens die dat niet gewend zijn om daar te spelen.

Tedesco bleek 'een durver' te zijn bij zijn eerste selecties, maar naarmate het EK naderde, bleek hij meer en meer terug te grijpen naar de vertrouwde namen. Tedesco moet terug naar waarvoor hij werd aangenomen: lef tonen. Eruit gaan tegen Frankrijk kan, maar dan wel met een prestatie waarvan iedereen denkt: "Ze hebben alles gegeven".

Je begint natuurlijk met Lukaku, maar geef hem ook hulp

Enkel zo kan hij de teneur nog keren. Doorgaan zou natuurlijk de lei schoonvegen, maar eruit gaan met 'angsthazenvoetbal' zal hem in zware problemen brengen, dat kunnen we u nu al voorspellen. En dan zal de KBVB ook niet gespaard worden met die contractverlenging voor het EK.

Tedesco zal moeten tonen dat hij een people manager is. Je kan niet aan de match tegen Frankrijk beginnen zonder Romelu Lukaku. Maar die zit nu in een vertrouwensdip zoals hij ze nog maar weinig gekend heeft. Dat is te wijten aan zijn missers, maar ook aan het feit dat hij te weinig aansluiting heeft. Tegen Oekraïne stond hij op een eiland op te boksen tegen drie verdedigers. Je kan van Lukaku niet verwachten dat hij daar 90 minuten lang oorlog mee voert.

Hierbij dan ook een oproep: ga voor de aanval tegen Frankrijk en zorg ervoor dat de ruimte tussen de linies niet te groot wordt. Het blok zal van aanval naar verdediging moeten omschakelen, maar als je de achterste lijn laag houdt, is dat vragen om problemen, want dan krijg je tegen Les Bleus geen enkele kans bij elkaar gespeeld.

Dat houdt het risico in dat ze gebruik maken van de ruimte in je rug, maar ja... Zoals gezegd: Tedesco kan voor zijn eigen gemoedsrust maar beter zorgen dat er iets te zien valt...