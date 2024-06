Vanhaezebrouck maakt na kritiek de switch en komt met revancheverhaal en voorspelling: "Zijn we daarom kansloos?"

Hein Vanhaezebrouck was heel duidelijk in zijn kritiek op de Rode Duivels. Het is nu tijd om de switch te maken en vooruit te kijken richting de affiche tegen Frankrijk.

De ex-trainer van KAA Gent was na het gelijkspel tegen Oekraïne streng voor de Rode Duivels, in het bijzonder voor de communicatie van Domenico Tedesco en Kevin De Bruyne. Desondanks is Vanhaezebrouck nu ook wel klaar om de bladzijde om te draaien, is gebleken in een nieuwe aflevering van de VRT-podcast Dat is fussball.

Vanhaezebrouck blikt vooruit naar het duel tegen de Fransen. "We hebben de laatste jaren moeten vaststellen dat Frankrijk echt een topland is. Zijn we daarom kansloos? Absoluut niet. De Belgen zijn graag underdog", klinkt het plots een stuk positiever. We herinneren ons van Frankrijk uiteraard vooral het defensieve spel van het WK 2018.

Opnieuw defensief Frankrijk?

Zeker in de halve finale tegen België kwam dat tot uiting. "Het was geen verrassing. Frankrijk had al zo gespeeld. Het zit een beetje in zijn natuur, nog altijd. Ze gaan met heel veel plezier België aan de bal laten. Als de Belgen durven voetballen, zullen de Fransen met heel veel plezier inzakken", voorspelt Hein voor de match van maandag.

Het woord 'revanche' is dus niet ver weg. Wat misschien vooral zal spelen, is dat de huidige spelersgroep mogelijk teert op revanche tegen de critici. "Er is wel een vorm van revanchegevoel. Ze krijgen het publiek tegen zich, ze krijgen de analisten tegen zich. ze krijgen heel opmerkingen. Er gaat een wij-tegen-de-wereld gevoel komen."