Bekende supporter met kritiek op nationale ploeg: "Moeten Rode Duivels niet afbreken, doen de Fransen maandag wel"

De Rode Duivels speelden 0-0 gelijk tegen Oekraïne en dat bleek voldoende om de volgende ronde te halen op het EK in Duitsland. Wordt het dan tegen Frankrijk meteen het einde van het verhaal? De analisten maken zich toch nog altijd zorgen.

"Ik ben heel teleurgesteld in de manier waarop de Rode Duivels speelden", aldus Rik Verheye in zijn analyse bij MidMid Meister na de 0-0 van de Belgen tegen Oekraïne. Hij was streng in zijn analyse over hoe het ging.

"We moeten de Rode Duivels niet helemaal afbreken, want dat zullen de Fransen maandag wel doen. Maar dat is toch? Ik vond het raar, er waren weinig mensen tevreden na de wedstrijd. Zoals Theate dertig meter met de bal aan de voet achteruit sprinten?"

"Ik snap dat er mensen zijn dat we al lang blij zijn dat we gekwalificeerd zijn, maar je mag toch nooit in zo'n positie terechtkomen. En dan die gekke wissels ...", was de teleurstelling bij Rik Verheye heel erg groot - zoveel is duidelijk.

Fluitconcert ook not done

Presentator van De Mol Gilles De Coster had het zelfs over een schande. "En er is ook een wig tussen de supporters en de spelers. Ik vind het overigens fout van allebei. Je fluit je ploeg niet uit, hoe slecht ze ook hebben gespeeld."

"Maar je gaat ook altijd groeten als speler. Je moet er tegenkunnen. Ik vind het aan beide kanten wat jammer wat er gebeurd is." Maandag tegen Frankrijk zullen we in ieder geval alles en iedereen nodig hebben.