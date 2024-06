De regerend kampioen is uitgeschakeld! Zwitserland zorgt voor een verrassing tegen Italië!

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zwitserland heeft met 2-0 gewonnen van Italië. De Squadra Azzura zal haar titel niet verlengen.

Geleid door Albanië vanaf het begin van het toernooi, verslagen door Spanje, teruggekomen van ver tegen Kroatië: Italië begon deze achtste finale tegen Zwitserland met enige twijfels.

Vooral omdat achter deze loting die door sommigen als mild werd beschouwd, Zwitserland een reputatie had verworven als reuzendoders in grote toernooien. De Zwitsers waren net uit een bijna-overwinning tegen Duitsland in de groepsfase gekomen.

In de eerste helft nam Zwitserland daadwerkelijk het initiatief tegen een vrij defensief Italië (slechts één schot tegenover tien van de Zwitsers). Verdienstelijk genoeg nam Zwitserland aan het einde van de eerste helft de leiding na een reeks van 31 passes afgewerkt door Roman Freuler.

Zwitserland blijft indruk maken op dit EK

Veel beter in de tweede helft voor de troepen van Luciano Spalletti? Niet echt. Slechts 25 seconden later verdubbelden de Zwitsers hun voorsprong met een prachtig gekrulde schot van Ruben Vargas.

Ondanks de Italiaanse herorganisatie om terug te komen in de wedstrijd, behield Zwitserland haar voorsprong tot het einde om de regerend kampioen uit te schakelen. In 2021 had het Zwitserse team Frankrijk al op dit punt van de competitie uitgeschakeld.