De verdedigingen, het Kanté-paradox en de voorspelling van Thibaut Peyre voor Frankrijk - België: "Ik wil niemand respectloos behandelen, maar..."

Frankrijk - België, een affiche tussen de twee landen die in het hart van Thibaut Peyre aanwezig zijn. De Franse centrale verdediger, die meer dan 200 wedstrijden heeft gespeeld in de Pro League, heeft deze ontmoeting voor ons ingeleid, voordat hij zijn voorspelling gaf.

Met Thibaut Peyre, de Franse centrale verdediger die meer dan 200 wedstrijden in de Pro League heeft gespeeld, hebben we de achtste finale van het EK tussen Frankrijk en België ingeleid (lees het eerste deel van ons gesprek). Met hem hebben we natuurlijk ook de verdedigende linies van beide teams besproken.

"Ik wil niemand tekortdoen. Maar die centrale verdediging Faes - Debast die in de eerste wedstrijd stond opgesteld... Het zijn allebei goede spelers, maar... Aan de andere kant spelen de jongens bij Arsenal, Bayern München, Barcelona,... Ik maak me niet al te veel zorgen over hen."

"Intrinsiek denk ik dat Frankrijk sterker is. Maar in één wedstrijd betekent dat absoluut niets. Er is de folklore eromheen en alles wat daarbij hoort. Persoonlijk kijk ik erg uit naar een goede wedstrijd tussen de twee landen die ik in mijn hart draag."

Giroud en Lukaku, vergelijkbaar?

Zoals hij ons vertelde in het eerste deel van dit interview, zal de efficiëntie, die beide teams misten tijdens de groepsfase, de sleutel tot de wedstrijd moeten zijn. Aan de ene kant is Romelu Lukaku nog steeds de eerste keus in de aanval van de Rode Duivels, terwijl Olivier Giroud zijn plaats bij Les Bleus heeft verloren, ten gunste van Marcus Thuram en een vaak centraal geplaatste Kylian Mbappé. Degene die in 2018 de Wereldbeker won zonder een doelpunt te maken, maakt wel deel uit van de groep, maar heeft slechts 45 minuten gespeeld sinds het begin van het toernooi.

"De afwezigheid van Giroud is een keuze van de coach. Ik hou van Lukaku, ik hou van Giroud. Ook al is hij minder beweeglijk, hij is meer een bliksemafleider voor de anderen om hem heen. De twee spelers hebben zeer verschillende kwaliteiten, maar zijn in staat om de bal te kaatsen om een gevaarlijke kans te creëren. Giroud is zijn hele carrière bekritiseerd geweest, maar werd een legende in elke club waar hij heeft gespeeld."

De N'Golo Kanté paradox

Sinds zijn vertrek bij KV Mechelen in januari 2023 draagt Thibaut Peyre de kleuren van Al-Batin, in de Saudi-Arabische tweede divisie. Hier kan hij elke week de prestaties van grote Europese spelers die ervoor hebben gekozen hun carrière in het Midden-Oosten af te sluiten, observeren. Onder hen N'Golo Kanté, die verrast. Na een seizoen in Saoedi-Arabië heeft de Franse middenvelder nog steeds indruk gemaakt. En toch...

"Als ik hem in Saoedi-Arabië zie, is hij helemaal niet dezelfde speler als op het EK. Logischerwijs zijn de spelers om hem heen minder goed, maar hij lijkt niet echt gelukkig. In ieder geval zijn mensen teleurgesteld in zijn prestaties. Hij was geweldig met het Franse elftal in de eerste twee wedstrijden. Misschien is hij mentaal zo blij om daar te zijn dat dit zijn motivatie en prestaties kan verklaren. Maar dan vraag ik me af wat het probleem is in Saoedi-Arabië."

In conclusie, de ontmoeting tussen Frankrijk en België belooft zeker evenwichtig te zijn, ondanks het voordeel dat Les Bleus op papier hebben. Volgens Thibaut Peyre heeft "België ongeveer 30% kans om door te gaan." Zal dat genoeg zijn? Het antwoord volgt maandagavond in Düsseldorf!