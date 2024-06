Deze elf zouden wij maandag opstellen: in deze zone wordt beslist over winst en verlies

Wij spelen even voor Domenico Tedesco vandaag. Met welke elf moeten we Frankrijk partij geven? Dat is eigenlijk een moeilijke evenwichtsoefening, want het gaat er vooral over dat het middenveld steun zal moeten krijgen.

Aan de verdediging hoeven we niet te twijfelen. Wat er de voorbije matchen op het veld stond, is het beste wat Domenico Tedesco uit zijn hoed kan toveren. Als Thomas Meunier helemaal fit zou zijn, zouden we voor hem nog een lans breken als rechtsachter. Het is vooral het middenveld en de aanval waar goed over moet nagedacht worden. Ons middenveld dreigt immers overlopen te worden. Want Deschamps speelt meestal in een 4-2-3-1, met Kanté en Tchouaméni voor de verdediging. Als dat niet 'costaud' genoemd mag worden, weten we het niet. Dat is een muur van beton voor een stalen verdediging met Saliba en Upamecano. Maar ook Rabiot, Griezmann en Dembélé laten zich slag om slinger afzakken naar het middenveld. In die omstandigheden lijkt Orel Mangala naast Amadou Onana de betere keuze. Maar ze gaan het niet alleen kunnen. Ze hebben hulp van hun flankaanvallers nodig. Jongens die dicht aansluiten en de gaten kunnen toelopen. Daarom kiezen we voor Doku en Lukebakio, de twee snelste jongens, maar ook die met het grootste paar longen. De twee wingers zullen zich immers niet kunnen beperken tot aanvallen en zullen hun middenvelders moeten bijstaan bij balverlies. Voorin blijft Lukaku onze voorkeur wegdragen, zeker in een match waarin er weinig ruimte zal zijn. Big Rom zal meer wegen dan Openda. Onze elf: Casteels Castagne-Faes-Vertonghen-Theate Onana-Mangala De Bruyne Lukebakio-Lukaku-Doku