Domper voor Club Brugge in eerste oefenpartij

Club Brugge is ook al een aantal dagen aan zijn voorbereiding begonnen. Daarbij werden de voorbije dagen medische testen uitgevoerd en ook een aantal trainingen afgewerkt met een piepjonge groep.

Een aantal sterkhouders krijgen nog een weekje langer respijt. Nog geen Vanaken, Mechele of Mignolet dus op training, terwijl er door het EK en de Copa America nog vijf spelers niet in Brugge zijn en dus nog niet meetrainen. Het gaat om De Cuyper, Jashari, Skov Olsen, Skoras en Ordonez.

Hayen moest het op zijn eerste trainingen ook doen zonder Mignolet, Vanaken en Mechele, toch drie echte sterkhouders. "We hebben alle data waar we kunnen op rekenen. Iedereen heeft zijn rust nodig om opnieuw fris en van waarde te zijn. Ze hebben meer dan zestig wedstrijden gespeeld vorig seizoen, iedereen is individueel geanalyseerd", aldus Hayen eerder deze week al bij VTM.

Oefenmatch tegen Knokke

Club Brugge speelde in Heist tegen Knokke zijn eerste oefenwedstrijd. Blauw-zwart had het lastig tegen de West-Vlamingen van Knokke in Heist. Er waren wel wat kansen, maar doelpunten leverde het niet op in de eerste helft.

Bij Club Brugge kwamen veel spelers van Club NXT aan spelen toe. Eentje daarvan (Bisiwu) zorgde uiteindelijk ook voor de blauw-zwarte voorsprong. Het werd uiteindelijk wel nog 1-1. Een ferme domper voor Hayen en co, al zijn er verzachtende omstandigheden.