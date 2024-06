Fans komen met emotionele open brief aan Rode Duivels: "We spenderen fortuinen aan jullie"

De relatie tussen de Rode Duivels en hun publiek raakte beschadigd na de teleurstellende 0-0 tegen Oekraïne. Belgische supporters hebben een open brief geschreven om hun kijk op de situatie uit te leggen.

Met gefluit aan de ene kant en een gehaaste terugkeer naar de kleedkamer zonder iemand te groeten aan de andere kant: de sfeer was gespannen tussen de Rode Duivels en hun supporters op woensdag na de 0-0 tegen Oekraïne.

Vandaag hebben de fans een open brief aan de spelers gericht: "Weet dat we trots zijn om gekwalificeerd te zijn, dat we trots op jullie zijn, dat we in jullie geloven en ervan overtuigd zijn dat we samen Frankrijk kunnen uitschakelen aanstaande maandag," zo beginnen ze hun open brief.

© photonews

Maar de auteurs van de brief hebben niet lang gewacht om hun gedachten kenbaar te maken: "Jullie hebben ons verwend met mooi spel, dominantie, beweging, spelen met passie en strijd, en we hebben het gevoel dat al deze kwaliteiten die jullie kracht gaven verdwenen zijn."

Een revanche tegen Frankrijk om vergeving te krijgen?

Drie dagen na het 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne is de aanpak van de wedstrijd nog steeds een probleem voor de fans: "Hoe leg je uit dat jullie in die laatste wedstrijd niet wilden winnen om als groepswinnaar te eindigen en in een tabelhelft te belanden die ons supporters en jullie spelers de kans zou hebben gegeven om te dromen van een heroïsche weg naar de finale?"

De supporters hebben ook de snelle terugkeer van de Rode Duivels naar de kleedkamer niet verteerd, maar lijken bereid te zijn om het te vergeven: "Wij, supporters, spenderen fortuinen om jullie aan te moedigen. We maken urenlange autoritten, busritten, om naar Duitsland te komen. We zullen er altijd voor jullie zijn, op één voorwaarde, namelijk dat jullie passie tonen, positief zijn op het veld, vechten voor elke bal en jullie leven geven voor ons land."