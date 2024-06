Wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken tijdelijk stilgelegd door onweer

De wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken is tijdelijk stilgelegd. Het is niet meer veilig voor de spelers.

Zaterdagavond stond de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken op het programma. Gastland Duitsland hoopt Denemarken over de knie te leggen in de achtste finales van het EK.

Duitsland kwam op voorsprong tegen de Denen na een doelpunt van verdediger Schlotterbeck. Scheidsrechter Michael Oliver keurde het doelpunt echter terecht af na een duwfout van Kimmich.

Na 34 minuten spelen begon het stevig te onweren in Dortmund. Oliver besloot nadien om de wedstrijd even stil te leggen. De spelers waren in gevaar door de bliksem die wel erg dichtbij kwam.

Even waren de spelers aan het wachten langs de kant van het veld maar nadien zochten de spelers zelfs de kleedkamer op. Ondertussen vallen er ook grote hagelbollen uit de lucht.

De onderbreking zal even duren. Het is voorlopig wachten tot het onweer volledig over is. Dan zullen de laatste tien minuten van de eerste helft afgerond worden. Het kan wel eens een lange avond worden in Dortmund.