Hoelang gaat Koen Casteels nog door? "Ik wil zo lang mogelijk voetballen, maar..."

Koen Casteels is tot nu toe misschien al wel de beste Rode Duivel geweest op het EK. Na het toernooi begint hij aan zijn nieuw avontuur in Saudi-Arabië.

Koen Casteels lijkt in topvorm te verkeren dit EK. De doelman moest dit toernooi nog maar één keer achterom kijken en pakte uit met enkele fraaie reddingen in de groepsfase.

Na het EK start Casteels aan een nieuwe uitdaging. Hij gaat aan de slag bij Al-Qadisiya in Saudi-Arabië. Op zijn 32e zal hij zo voor het eerst bij een club spelen die niet uit België of Duitsland komt.

Wanneer we hem vragen of hij een terugkeer naar België eventueel nog ziet zitten, blijft hij best vaag. "Eerst drie jaar in Saudi-Arabië gaan voetballen hé. Als ik dan 35 ben ga ik het jaar per jaar bekijken. Dan zullen we zien hoe het fysiek nog gaat", begint hij.

De Rode Duivel haalt nog steeds erg veel plezier uit het voetballen, dat is duidelijk. Hij is wel duidelijk over hoelang hij nog wil blijven spelen. "Ik wil zo lang mogelijk voetballen. Maar als je op een bepaald moment iedere ochtend opstaat met pijn en je begint jezelf af te vragen of het allemaal nog wel hoeft, dan zal er ergens ooit een beslissing gemaakt moeten worden."

"Maar ik denk dat het slim is om het jaar per jaar te bekijken. Ik speel het spel nog altijd heel graag. En op dit moment wil ik het blijven doen, zo lang het fysiek mogelijk is", besluit Casteels.