Tielemans rakelt pijnlijke herinnering op: "Dat hadden we nooit mogen verliezen, we hadden met 3-0 moeten leiden"

Frankrijk, voor sommige Rode Duivels is het niet 2018, maar wel 2021 en de ongelooflijke nederlaag met 2-3 na volledige dominantie tegen Les Bleus. Youri Tielemans was erbij in Turijn...

Ah, België-Frankrijk... een derby, als je het zo kunt noemen, en een rivaliteit die - met zijn hoogte- en dieptepunten - teruggaat tot het allereerste begin van de Belgische voetbalgeschiedenis. Immers, Frankrijk was de allereerste internationale tegenstander van België. Zelfs tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Les Bleus verdienden de Belgen hun bijnaam "Rode Duivels".

Maar sinds 2018 en een halve finale in Sint-Petersburg heeft de rivaliteit een andere dimensie gekregen. En dan was er 2021, met opnieuw teleurstelling in de Nations League. "Het klopt dat dit herinneringen zijn die slecht zijn afgelopen voor ons. Maar dit zijn wel herinneringen die je meeneemt om vooruitgang te boeken in je carrière," relativeert Youri Tielemans terwijl hij vanuit kasteel Monrepos praat over de achtste finale tegen Frankrijk.

Tielemans heeft slechte herinneringen aan Frankrijk

In 2018 was de wedstrijd zeer spannend en werd beslist op een stilstaande fase. In 2021 daarentegen hadden de Rode Duivels alles in handen en verspeelden ze een voorsprong van twee doelpunten. "Alles was perfect in Turijn, we konden niet veel beter doen. We hadden zelfs kansen om 0-3 te maken en hadden die moeten benutten," herinnert Tielemans zich.

© photonews

"We deden het niet en daarna kwam de ervaring, het vakmanschap, waarschijnlijk... Het is niet voor niets dat Frankrijk twee sterren op hun shirt heeft," resumeert de middenvelder van Aston Villa, die zelf in de fout ging bij deze wedstrijd door onder andere een strafschop te veroorzaken.

"Het geeft me niet echt een gevoel van wraak, want dat zou frustratie oproepen en een drang om dingen te forceren tijdens de wedstrijd. Een strafschop veroorzaken kan gebeuren. Ik moet mijn spel spelen."

In 2018 kwam Youri Tielemans niet in actie. "De twee uitschakelingen waren pijnlijk op sportief gebied. Want in Turijn mag je die wedstrijd nooit verliezen, dat mag gewoon niet gebeuren. Maar verliezen op een corner in de halve finale van het WK... dat doet ook pijn," vergelijkt hij.

Dit is vaak het verschil geweest ten gunste van Frankrijk de afgelopen jaren: een enorme efficiëntie. "We weten het, het is een team dat weet hoe je grote toernooien wint. Het kan van overal komen met hen, en zelfs zonder de beste groepsfase te spelen, behoort Frankrijk tot de favorieten voor de eindoverwinning. We zullen op ons best moeten zijn."